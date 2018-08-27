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Расчеты комплексов «Берег» и «Бал» Черноморского флота отразили атаку кораблей условного противника
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Расчеты комплексов «Берег» и «Бал» Черноморского флота отразили атаку кораблей условного противника 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Кроме того, военнослужащие подразделений противокорабельных комплексов выполнили нормативы по смене огневых позиций, а также по их инженерному оборудованию и маскировке.
В соответствии с планом деятельности сил (войск) Черноморского флота на полигонах боевой подготовки проведены тренировки расчетов мобильного берегового противокорабельного комплекса «Бал» и самоходных артиллерийских комплексов «Берег» из состава ракетно-артиллерийского соединения Новороссийской военной морской базы.
В ходе тренировки артиллерийские расчеты отработали вопросы по развертыванию самоходных артиллерийских комплексов «Берег» как на подготовленных, так и неподготовленных позициях, а также выполнили мероприятия по подготовке комплекса к стрельбе.
В свою очередь, расчёты противокорабельного комплекса «Бал» привели комплекс к бою, выполнили поиск цели и провели электронные (без фактической стрельбы) пуски ракет по обнаруженной морской цели.
Помимо этого, расчеты противокорабельных комплексов выполнили нормативы по смене огневых позиций, а также по их инженерному оборудованию и маскировке
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