Расчеты комплексов «Берег» и «Бал» Черноморского флота отразили атаку кораблей условного противника

Кроме того, военнослужащие подразделений противокорабельных комплексов выполнили нормативы по смене огневых позиций, а также по их инженерному оборудованию и маскировке.

В соответствии с планом деятельности сил (войск) Черноморского флота на полигонах боевой подготовки проведены тренировки расчетов мобильного берегового противокорабельного комплекса «Бал» и самоходных артиллерийских комплексов «Берег» из состава ракетно-артиллерийского соединения Новороссийской военной морской базы.

В ходе тренировки артиллерийские расчеты отработали вопросы по развертыванию самоходных артиллерийских комплексов «Берег» как на подготовленных, так и неподготовленных позициях, а также выполнили мероприятия по подготовке комплекса к стрельбе.

В свою очередь, расчёты противокорабельного комплекса «Бал» привели комплекс к бою, выполнили поиск цели и провели электронные (без фактической стрельбы) пуски ракет по обнаруженной морской цели.

Помимо этого, расчеты противокорабельных комплексов выполнили нормативы по смене огневых позиций, а также по их инженерному оборудованию и маскировке