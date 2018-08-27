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Создание инфраструктуры Каспийской флотилии в Дагестане планируют завершить в 2020 году
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Создание инфраструктуры Каспийской флотилии в Дагестане планируют завершить в 2020 году 

Mirmol.ru 1 час назад
Фото: Mirmol.ru
Создание инфраструктуры Каспийской флотилии в Дагестане планируют завершить в 2020 годуСтроительство инфраструктуры для Каспийской военной флотилии в Республике Дагестан планируют докончить к 2020 году.
Во время прибытия Сергея Шойгу в республику, было принято следующее решение — строительство жилищных объектов для военнослужащих флотилии. Отметим, что это касается и детских садов, и школ, и поликлиник, которые обеспечат комфортное проживание.
Заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов рассказал, что возведение инфраструктуры запланировано на три года: «А решение боевых задач начнется в конце текущего года».
Также он отметил, что первый этап строительства инфраструктуры завершат уже в этом году.
Напоминаем, что в начале апреля министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что Каспийскую флотилию планируют перевести из Астрахани в Каспийск. А в конце июня главком Военно-морского флота адмирал Владимир Королев сообщил журналистам, что флотилию будут переводить постепенно, в зависимости от возведения инфраструктуры.
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