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Глава Минобороны Британии предложил воевать на тракторах
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Глава Минобороны Британии предложил воевать на тракторах 

ТК «Звезда» 52 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
Министр выступил с рядом «инновационных» военных предложений, которые многих повергли в шок.
Глава Минобороны Великобритании Гэвин Уильямсон предложил установить на тракторах «реально дорогие пушки» и отказаться от военной техники, в частности от танков. По мнению министра обороны это позволит существенно сократить расходы, передает
The Sun  Также политик увидел перспективу в грузовиках Кока-Колы, в которых он предложил перевозить ракетные системы.
Издание также сообщает и о том, что Уильямсон предложил взять списанные паромы и переделать их в морские штурмовые судна.
Ранее
сообщалось
о том, что Уильямсон посоветовал России «уйти в сторону и заткнуться».
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