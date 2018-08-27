Глава Минобороны Британии предложил воевать на тракторах 

Министр выступил с рядом «инновационных» военных предложений, которые многих повергли в шок.
Глава Минобороны Великобритании Гэвин Уильямсон предложил установить на тракторах «реально дорогие пушки» и отказаться от военной техники, в частности от танков. По мнению министра обороны это позволит существенно сократить расходы, передает
The Sun Также политик увидел перспективу в грузовиках Кока-Колы, в которых он предложил перевозить ракетные системы.
Издание также сообщает и о том, что Уильямсон предложил взять списанные паромы и переделать их в морские штурмовые судна.
Ранее
сообщалось
о том, что Уильямсон посоветовал России «уйти в сторону и заткнуться».