Минобороны досрочно получило еще один полк С-400

Сообщается, что перед передачей комплексы успешно завершили испытания.

В начале августа сообщалось, что расчеты ЗРС С-400 Восточного военного округа (ВВО) в ходе учений совершили перехват баллистической мишени «кабан» на полигоне Капустин Яр.

В середине июля концерн ВКО «Алмаз-Антей» на полигоне Капустин Яр досрочно передал Минобороны первый этом году полк С-400 «Триумф».