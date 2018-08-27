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Минобороны досрочно получило еще один полк С-400
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Минобороны досрочно получило еще один полк С-400 

Деловая газета «Взгляд» 53 минуты назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Концерн «Алмаз-Антей» досрочно передал Министерству обороны очередной полковой комплект зенитной ракетной системы С-400 «Триумф», сообщили в пресс-службе концерна.
Торжественная церемония прошла на территории полигона «Капустин Яр» в Астраханской области, передает РИА «Новости» сообщение концерна.
Сообщается, что перед передачей комплексы успешно завершили испытания.
В начале августа сообщалось, что расчеты ЗРС С-400 Восточного военного округа (ВВО) в ходе учений совершили перехват баллистической мишени «кабан» на полигоне Капустин Яр.
В середине июля концерн ВКО «Алмаз-Антей» на полигоне Капустин Яр досрочно передал Минобороны первый этом году полк С-400 «Триумф».
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