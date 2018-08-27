Видеть цель и верить в себя: психологи подготовили особенную полосу препятствий для военных

Такой план учений военнослужащие проходят впервые. Задача — подготовить подразделения к работе в стрессовых ситуациях.

На полигоне Тарское в Северной Осетии мотострелки провели учения, подготовленные психологической службой Южного военного округа. Это своеобразная проверка на устойчивость нервной системы. Дистанция длиной 600 метров напичкана препятствиями, их более тридцати. Военнослужащие преодолевают преграды под взрывы, стрельбу, проходят сквозь дым и огонь.

Внезапно на мотострелков нападают боевики. Террористы устроили засаду на заминированных автомобилях. Вооруженное формирование ликвидировано. Лагерь боевиков уничтожен. В маневрах задействованы около шести тысяч военнослужащих и более полутора тысяч единиц военной техники.