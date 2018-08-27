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«Алмаз-Антей» досрочно передал Минобороны очередной полк С-400 «Триумф»
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«Алмаз-Антей» досрочно передал Минобороны очередной полк С-400 «Триумф» 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Концерн «Алмаз-Антей» досрочно передал Минобороны России очередной полковой комплект зенитной ракетной системы С-400 «Триумф», сообщили в понедельник в концерне.
"Концерн ВКО «Алмаз — Антей» досрочно передал Минобороны России очередной полковой комплект ЗРС С-400 «Триумф». Торжественная церемония прошла на территории полигона «Капустин Яр» в Астраханской области", — говорится в релизе пресс-службы.
Перед передачей комплексы испытали, ЗРС успешно сопровождали реальные воздушные цели. «Приемо-сдаточные испытания прошли успешно», — констатировали в концерне.
С-400 «Триумф» — зенитная ракетная система большой дальности. Предназначена для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет, в том числе среднего радиуса действия, а также может применяться против наземных объектов. Дальность действия С-400 достигает 400 километров, она способна уничтожать цели на высоте до 30 километров. На вооружении российской армии с 2007 года.
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