«Алмаз-Антей» досрочно передал Минобороны очередной полк С-400 «Триумф»

"Концерн ВКО «Алмаз — Антей» досрочно передал Минобороны России очередной полковой комплект ЗРС С-400 «Триумф». Торжественная церемония прошла на территории полигона «Капустин Яр» в Астраханской области ", — говорится в релизе пресс-службы.

Перед передачей комплексы испытали, ЗРС успешно сопровождали реальные воздушные цели. «Приемо-сдаточные испытания прошли успешно», — констатировали в концерне.

С-400 «Триумф» — зенитная ракетная система большой дальности. Предназначена для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет, в том числе среднего радиуса действия, а также может применяться против наземных объектов. Дальность действия С-400 достигает 400 километров, она способна уничтожать цели на высоте до 30 километров. На вооружении российской армии с 2007 года.