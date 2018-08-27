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Двойной удар: новая БМП-2М стала угрозой для «Абрамсов» и «Леопардов»
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Двойной удар: новая БМП-2М стала угрозой для «Абрамсов» и «Леопардов» 

Российская Газета 33 минуты назад
Фото: Российская Газета
На полигоне в Алабино она выступила дуэтом с другой новинкой — БМП-1АМ «Басурманин», вместе они поддерживали действия танка Т-80УЕ-1 и зенитного ракетного — пушечного комплекса «Тунгуска-М1».
Начав движение по огневой дорожке, БМП-2М осуществляла одновременный пуск двух управляемых ракет «Корнет» по танковой мишени, установленной на расстоянии в 2800 м. Такое применение ракетного оружия затруднило бы настоящему противнику возможность оказания противодействия — эффективная работа динамической и активной защиты в этих условиях резко снижается.
В то же время бронепробиваемость тандемной боевой части, доходящая до 1300 мм, не оставляет шансов уцелеть даже самым новейшим танкам мира. Максимальная же дальность применяемых на «Бережке» ракет достигает 8000 м.
30-мм автоматическая пушка 2А42 с боекомплектом в 500 снарядов может уничтожать легкобронированные цели на дистанции в 2000 м, а пехоту противника, снайперов, расчеты вражеских противотанковых ракетных комплексов на расстоянии до 4000 м. С пушкой спарен 7,62-мм пулемет ПКТМ, имеющий боекомплект в 2000 патронов. Также огневую мощь БМП усиливает 30-мм автоматический гранатомет АГ-30 с тремя сотнями выстрелов.
Эффективность применения вооружения обеспечивается современной системой управления огнем, унифицированной с той, что устанавливается на новейшие десантные БМД-4М. Так наводчик-оператор получил в свое распоряжение лазерный дальномер, тепловизионный канал и автомат сопровождения цели. Командир машины благодаря панорамному прицелу может не только осуществлять целеуказание, но и, в случае необходимости, дублировать работу наводчика-оператора.
Сообщалось, что по сравнению с базовой версией боевая эффективность модернизированной машины возросла в 3,2 раза. В то же время БМП-2М сохранила прекрасные маневренные и скоростные характеристики.
В настоящее время такая техника уже поступает на вооружение сухопутных войск Российской армии.
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