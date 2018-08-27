Пилотажная группа «Беркуты» пересядет на новейшие вертолеты

Экипажи пилотажной группы «Беркуты» Центра подготовки пилотов фронтовой авиации в Торжке ожидают поступления в войска ударных вертолетов Ми-28НМ, чтобы показать возможности модернизированных машин.

— Мы стремимся показать не только возможности российской вертолетной техники, но и ее развитие. Поэтому как только в войсках появится новая модификация «Ночного охотника», мы перейдем и на эти машины, — рассказал на форуме «Армия-2018» представитель Торжокского центра фронтовой авиации подполковник Александр Воронов . Его слова приводит ТАСС

"Беркуты" — единственная в мире пилотажная группа, выступающая на серийных боевых вертолетах.

— У тяжелых ударных машин иные взлетные характеристики и это накладывает определенный отпечаток. Необходимо выдерживать параметры строя, показать красоту полета, чтобы вертолеты в воздухе стояли как на жесткой сцепке. Именно этого мы добиваемся, — объяснил Вороннов.

Тверские летчики демонстрировали одиночный и групповой пилотаж во все дни работы «Армии-2018». Аэродром Кубинка , где проходили полеты, стал одной из самых популярных площадок форума.

Ми-28НМ — новейшая модификация ударного вертолета «Ночной охотник». Отличается в первую очередь надвтулочным радаром кругового обзора, установлена дублирующая система управления: пилотировать вертолет может как командир, так и оператор, — модернизированы фюзеляж и двигатели, прицел и бротовая электроника, появилась аппаратура связи с беспилотниками и новая вспомогательная силовая установка.