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На затонувшем у Крыма корабле XVIII века обнаружили старинную мортиру и боеприпасы
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На затонувшем у Крыма корабле XVIII века обнаружили старинную мортиру и боеприпасы 

ТАСС 22 минуты назад
СЕВАСТОПОЛЬ, 27 августа. /ТАСС/. Участники археологической экспедиции обнаружили на военном корабле Черноморского флота «Святой Александр», потерпевшем крушение в 1786 году у крымского мыса Тарханкут, мортиру, ядра и свинцовый лот (прибор для измерения глубины), которые помогут в изучении ранней истории флота. Об этом сообщил ТАСС старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Виктор Лебединский.
"Проводили работы, достаточно интересные предметы были обнаружены: мортира небольшого размера, свинцовый лот, а также предметы такелажа судна, различные элементы вооружения, боеприпасов, ядра, книппели. Интересные находки, с учетом того, что это один из первых кораблей, который присоединялся к Черноморскому флоту. Все эти предметы рассказывают о ранней истории флота", — сказал Лебединский.
Ранее сообщалось, что поиском предметов на корабле занимается археологическая экспедиция из Тулы. Как сообщал ТАСС руководитель Тульского областного отделения Русского географического общества (РГО) Олег Золотарев, в военно-морском архиве сохранились документы: заказы на поставку оружия из Тулы на этот корабль, ведомости оплаты работ. Также есть подтверждение, что в Туле изготавливались кованые элементы, крепежные изделия для «Святого Александра».
Все находки будут переданы в музейный комплекс «Михайловская батарея» военно-исторического музея фортификационных сооружений в Балаклавском районе Севастополя.
Русский парусный линейный корабль «Святой Александр» был построен в 1717 году и разбился о подводный риф в районе Тарханкута в 1786 году. Место кораблекрушения тульские исследователи обнаружили в 2005 году.
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