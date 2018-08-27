От ножей и пистолетов до «Ночных охотников»: фоторепортаж с форума «Армия-2018» 

Главным событием форума стала динамичный показ боевых возможностей техники
Неподалеку от Новочеркасска, на полигоне Кадамовский, прошел международный форум «Армия-2018». Это уже третий раз, когда ростовчанам и жителям области выпадает возможность познакомиться с новейшими типами вооружения и военной техники, используемой войсками Российской Федерации. В этот раз на выставке можно было ознакомиться с более чем тремя сотнями образцов — от ножей, пистолетов и автоматов, до крупногабаритных радиолокационных станций, пусковых установок и, конечно, танков. Показываем, как это было.
Посетители форума могли познакомиться с самыми разными видами военной техники
Дети с радостью пользовались возможностью забраться на военную технику
Военные с удовольствием подсаживали будущих защитников родины на броню
К каждому образцу был прикреплен инструктор — он объяснял назначение техники и нюансы её применения
Не в каждую боевую машину можно было забраться — вход в некоторые был закрыт, чтобы не повредить ценную технику
Ряд вертолетов открывал легендарный МИ-26 Военнослужащие называют этот вертолет «коровой» из-за его размеров
Вход в кабину пилота был закрыт для посетителей, но нам все же удалось мельком заглянуть внутрь
Был представлен и КА-52 — ударно-разведывательный вертолет нового поколения, прозванный «Аллигатором»
Дети могли примерить на себя роль пилота и забраться в кабину
На выставке также были представлены различные модели транспорта специального назначения — таким пользуется армейский спецназ
Помимо техники было представлено и оружие — в том числе крупногабаритное
Подержать в руках можно было не только современное оружие, но и времен Великой Отечественной войны
К каждому экземпляру выстраивалась целая очередь
Познакомиться можно было даже со стрелком оружием, которым вооружены части специального назначения
Некоторые из образцов можно было опробовать в стрелковом тире
В рамках форума проходили и показательные выступления групп специального назначения
Небо рассекали самолеты самого разного назначения — истребители, бомбардировщики и штурмовики
На земле — боевые машины вздымали пыль и наносили удары по целям
Военные показывали слаженность действий и на земле и в воздухе
МИ-28Н наносит удар
На форуме были представлены современные танки Т-90А