От ножей и пистолетов до «Ночных охотников»: фоторепортаж с форума «Армия-2018»

Главным событием форума стала динамичный показ боевых возможностей техники

Неподалеку от Новочеркасска , на полигоне Кадамовский, прошел международный форум «Армия-2018». Это уже третий раз, когда ростовчанам и жителям области выпадает возможность познакомиться с новейшими типами вооружения и военной техники, используемой войсками Российской Федерации . В этот раз на выставке можно было ознакомиться с более чем тремя сотнями образцов — от ножей, пистолетов и автоматов, до крупногабаритных радиолокационных станций, пусковых установок и, конечно, танков. Показываем, как это было.

Посетители форума могли познакомиться с самыми разными видами военной техники

Дети с радостью пользовались возможностью забраться на военную технику

Военные с удовольствием подсаживали будущих защитников родины на броню

К каждому образцу был прикреплен инструктор — он объяснял назначение техники и нюансы её применения

Не в каждую боевую машину можно было забраться — вход в некоторые был закрыт, чтобы не повредить ценную технику

Ряд вертолетов открывал легендарный МИ-26 Военнослужащие называют этот вертолет «коровой» из-за его размеров

Вход в кабину пилота был закрыт для посетителей, но нам все же удалось мельком заглянуть внутрь

Был представлен и КА-52 — ударно-разведывательный вертолет нового поколения, прозванный «Аллигатором»

Дети могли примерить на себя роль пилота и забраться в кабину

На выставке также были представлены различные модели транспорта специального назначения — таким пользуется армейский спецназ

Помимо техники было представлено и оружие — в том числе крупногабаритное

Подержать в руках можно было не только современное оружие, но и времен Великой Отечественной войны

К каждому экземпляру выстраивалась целая очередь

Познакомиться можно было даже со стрелком оружием, которым вооружены части специального назначения

Некоторые из образцов можно было опробовать в стрелковом тире

В рамках форума проходили и показательные выступления групп специального назначения

Небо рассекали самолеты самого разного назначения — истребители, бомбардировщики и штурмовики

На земле — боевые машины вздымали пыль и наносили удары по целям

Военные показывали слаженность действий и на земле и в воздухе

МИ-28Н наносит удар

На форуме были представлены современные танки Т-90А