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В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
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В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии 

РИА Новости 34 минуты назад
Фото: Федеральное агентство новостей
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 15 случаев нарушения режима прекращения огня, Турция — один, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ в понедельник.
"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 15 случаев стрельбы в провинциях: Латакия — пять, Алеппо — девять, Идлиб — один. Турецкой частью представительства зафиксирован один случай стрельбы в провинции Алеппо", — говорится в документе на сайте Минобороны.
Сообщается, что в течение суток Центром по примирению враждующих сторон проведена одна гуманитарная акция: жителям населенного пункта Мазлум провинции Дейр-эз-Зор выдано 650 продовольственных наборов весом 2,8 тонны.
В Минобороны отметили, что в течение суток медицинская помощь оказана 242 жителям, соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий не подписывались.
"Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, — 2518. Количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности к принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, не изменилось — 234", — уточняется в сообщении.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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