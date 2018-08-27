В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 15 случаев стрельбы в провинциях: Латакия — пять, Алеппо — девять, Идлиб — один. Турецкой частью представительства зафиксирован один случай стрельбы в провинции Алеппо", — говорится в документе на сайте Минобороны.

Сообщается, что в течение суток Центром по примирению враждующих сторон проведена одна гуманитарная акция: жителям населенного пункта Мазлум провинции Дейр-эз-Зор выдано 650 продовольственных наборов весом 2,8 тонны.

В Минобороны отметили, что в течение суток медицинская помощь оказана 242 жителям, соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий не подписывались.

"Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, — 2518. Количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности к принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, не изменилось — 234", — уточняется в сообщении.

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