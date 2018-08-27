Минобороны назвало размер трат на оружие 

Россия расходует на разработку, а также закупку оружия 70% военного бюджета, заявил советник главы Минобороны Андрей Ильницкий. Он отметил, что по размеру военного бюджета РФ сейчас располагается на шестом месте в мире, на первом месте находится США.
«Это гигантский бюджет, поэтому если Россия будет работать «вдогонку», то она обречена на поражение по несопоставимости возможностей и ресурсов. В этой связи нужно искать свои подходы к обеспечению безопасности страны», — приводит РИА Новости слова Ильницкого. Он отметил, что речь об этом, в частности, шла в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2018». Согласно бюджету, который был одобрен правительством, расходы по разделу «Национальная оборона» в этом году составляют 943,6 млрд рублей, а по разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» — 1,3 трлн рублей.