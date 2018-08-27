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Зенитчики ЮВО на Кубани отразили условный удар крылатых ракет и атаку боевых дронов
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Зенитчики ЮВО на Кубани отразили условный удар крылатых ракет и атаку боевых дронов 

ТК «Звезда» 28 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Учение зенитчиков проводится в рамках проверки боевой готовности воинской части перед началом полевого выхода.
Зенитно-ракетная часть 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа (ЮВО), дислоцированная на Кубани, совершила марш на боевые позиции, где боевые расчеты зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф» и зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С1» отразили условный удар крылатых ракет и атаку боевых дронов. Личный состав успешно выполнил учебно-боевую задачу, защитив критически-важные объекты на черноморском побережье от нападения условного противника.
Учение зенитчиков проводится в рамках проверки боевой готовности воинской части перед началом полевого выхода. В ходе которого подразделения зенитно-ракетных войск отработали более 10 нормативов, в том числе выполнение задач в условиях применения противником оружия массового поражения, отражение атак диверсионно-разведывательных групп и оперативную смену огневых позиций после выполнения ракетных пусков.
В сентябре зенитно-ракетные подразделения совершат марш комбинированным способов в район межвидового полигона Ашулук для проведения полевого выхода, в ходе которого проведут боевые стрельбы из штатных ЗРК «С-400» и ЗРПК «Панцирь-С1».
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