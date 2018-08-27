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Обнаружить и уничтожить: «Торы» разгромили «противника» в ЮВО
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Обнаружить и уничтожить: «Торы» разгромили «противника» в ЮВО 

ТК «Звезда» 51 минуту назад
Фото: ТК «Звезда»
«Торы» обнаружили условного «противника», после чего пустили ракеты с места и в движении.
Расчеты зенитно-ракетных комплексов «Тор-М2» уничтожили баллистические и крылатые ракеты «противника» в Южном военном округе.
Совершив 500-километровый марш на полигон Капустин Яр, зенитчики начинают прикрытие районов нахождения войск и армейских колонн на марше.
Обнаружив и опознав воздушную цель, расчеты «Торов» пустили ракеты с места и в движении.
На учениях используются более 100 имитационных воздушных малоразмерных мишеней типа «Саман» и «Пенсне».
Всего к маневрам привлечены более 500 военнослужащих и свыше 100 единиц техники.
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