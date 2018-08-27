Спецназовцы России и Узбекистана «освободили заложников» под Самарой

Маневры длились четверо суток. Были выполнены боевые стрельбы, совершены многокилометровые марши, проведены засады и налеты, отработаны задачи по освобождению заложников.

В ходе учений спецназ забрасывали в глубокий тыл условного противника и после выполнения задач эвакуировали на вертолетах Ми-8 и на бронеавтомобилях «Тайфун-К». Завершились практические действия утром налетом на вооруженную автоколонну условного противника, которая проезжала в лесном массиве. Особенностью заключительного этапа маневров стал 80-километровый пеший марш в этот район с отработкой разных элементов выживания и маскировки.

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