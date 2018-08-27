Центр им. Хруничева получит 12 тяжелых ракет «Ангара-А5»

Он рассказал, что уже сейчас заключено 12 контрактов на строительство тяжелых ракет-носителей, но при этом он подчеркнул, что до 2027 года для обновления летательной группировки будет необходимо 27 пусков «Ангары».

С 2024 года планируется запускать по восемь тяжелых ракет и две легкие ракеты «Ангара 1.2» ежегодно. Отметим, что помимо омской площадки, ракету будут выпускать на московском Ракетно-космическом заводе в Филях.