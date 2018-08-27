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Центр им. Хруничева получит 12 тяжелых ракет «Ангара-А5»
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Центр им. Хруничева получит 12 тяжелых ракет «Ангара-А5» 

Омск Здесь 1 час назад
Фото: Омск Здесь
Ракеты-носители будут производить и в Омске, и в Москве. Центр им. Хруничева заключил 12 контрактов на строительство тяжелых ракет «Ангара-А5». Об этом сообщил Николай Севастьянов, председатель совета директоров центра, в интервью изданию «Коммерсант».
Он рассказал, что уже сейчас заключено 12 контрактов на строительство тяжелых ракет-носителей, но при этом он подчеркнул, что до 2027 года для обновления летательной группировки будет необходимо 27 пусков «Ангары».
С 2024 года планируется запускать по восемь тяжелых ракет и две легкие ракеты «Ангара 1.2» ежегодно. Отметим, что помимо омской площадки, ракету будут выпускать на московском Ракетно-космическом заводе в Филях.
Напомним, «Ангара» — экологически чистая ракета, которая работает на керосине и кислороде. Шестая и седьмая модели летательного аппарата будут легче предыдущих почти на 3 тонны благодаря вафельной конструкции. Сроки начала строительства ракеты в омском филиале постоянно переносятся. Если сначала речь шла об ускорении процесса и переноса с 2022 на 2021, то в июле глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал, что строительство в Омске может начаться с 2023 года.
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