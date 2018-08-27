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В Самарской области завершились совместные учения спецназа России и Узбекистана
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В Самарской области завершились совместные учения спецназа России и Узбекистана 

ТАСС 1 час назад
САМАРА, 27 августа. /ТАСС/. Подразделения спецназа Вооруженных сил России и Узбекистана провели в Самарской области совместные учения, которые завершились пешим маршем на 80 километров, сообщила в понедельник пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).
"Учения длились четверо суток, с 24 по 27 августа, спецназ отрабатывал задачи в дневное и ночное время. Были выполнены боевые стрельбы из разных видов стрелкового оружия и средств ближнего боя на месте и в движении, совершены многокилометровые марши, проведены засады и налеты, отработаны задачи по освобождению заложников", — отмечается в сообщении.
В ходе учений спецназ забрасывали в глубокий тыл условного противника и после выполнения задач эвакуировали на вертолетах Ми-8 и на бронеавтомобилях «Тайфун-К».
"Завершились практические действия утром в понедельник налетом на вооруженную автоколонну условного противника, которая проезжала в лесном массиве. Особенностью заключительного этапа маневров стал 80-километровый пеший марш в этот район с отработкой разных элементов выживания и маскировки", — говорится в сообщении.
Учения проводились в рамках договоренностей, достигнутых ранее между командованием ЦВО и Министерством обороны Республики Узбекистан.
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