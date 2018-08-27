Эксперт: Украина не может содержать военные корабли

Крымский журналист Александр Дремлюгин объяснил, почему Украина не стремится забирать из Крыма свою военную технику.

По его словам, основная причина в том, что Киев сегодня не имеет сил, средств и компетенций содержать эти корабли, как и те немногочисленные суда, которые остались в его распоряжении.

«Флот развален, судостроительная отрасль уничтожена, страна стоит на пороге дефолта в ожидании очередного кредита от МВФ , все структуры власти тотально коррумпированы. Простой пример: Киев более трех лет не может закрыть вопрос заключения контракта на поставку двух подержанных американских катеров типа Island, которые ему отдают бесплатно, надо только обеспечить транспортировку», — сказал эксперт в интервью «СП».

Он также напомнил, что на Украине нет денег на достройку корвета «Владимир Великий».

Читайте подробнее в материале «СП» «Киев превратил Крым в кладбище украинского флота».

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