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Эксперт: Украина не может содержать военные корабли
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Эксперт: Украина не может содержать военные корабли 

Свободная пресса 1 час назад
Крымский журналист Александр Дремлюгин объяснил, почему Украина не стремится забирать из Крыма свою военную технику.
По его словам, основная причина в том, что Киев сегодня не имеет сил, средств и компетенций содержать эти корабли, как и те немногочисленные суда, которые остались в его распоряжении.
«Флот развален, судостроительная отрасль уничтожена, страна стоит на пороге дефолта в ожидании очередного кредита от МВФ, все структуры власти тотально коррумпированы. Простой пример: Киев более трех лет не может закрыть вопрос заключения контракта на поставку двух подержанных американских катеров типа Island, которые ему отдают бесплатно, надо только обеспечить транспортировку», — сказал эксперт в интервью «СП».
Он также напомнил, что на Украине нет денег на достройку корвета «Владимир Великий».
Читайте подробнее в материале «СП» «Киев превратил Крым в кладбище украинского флота».
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