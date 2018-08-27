СМИ КНДР осудили США за проведение тайных учений

Пхеньян , 27 августа / Синьхуа / — Газета «Нодон cинмун» в воскресенье опубликовала авторскую статью с осуждением направленных против КНДР тайных учений американского спецназа, прошедших недавно в Японии , на Филиппинах и южнокорейской военной базе Чинхэ.

В статье говорится, что вышеупомянутые маневры представляют собой рискованные военные действия, которые могут привести к охлаждению нынешнего диалога между КНДР и США . Подчеркивается, что Пхеньяну приходится строго относиться к двуличности США, которые «с улыбкой на лице» ведут переговоры с КНДР и в то же время проводят тайные учения спецназа.

Как пишет издание, если США пытаются устрашить КНДР «дипломатией канонерок» и преследуют нечистые цели, то они обманулись в расчетах, Пхеньян пристально следит за действиями Вашингтона и готов ко всему. —0—