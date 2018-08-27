В России успешно испытали увеличивающий физические возможности экзоскелет для военных

России успешно состоялись испытания активного экзоскелета с электромоторами, с помощью которого военнослужащий смог вести стрельбу из пулемёта, удерживая его одной рукой.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главного конструктора по системе жизнеобеспечения боевой экипировки военнослужащих ЦНИИточмаш Олега Фаустова.

«У нас уже прошли испытания прототипа активного экзоскелета. Он действительно увеличивает физические возможности военнослужащего. Например, испытатель смог стрелять из пулемёта с использованием только одной руки и при этом точно поражал мишени», — рассказал Фаустов.

Он добавил, что в будущем экзоскелет поможет военным переносить больше снаряжения и вооружения, а также быстрее двигаться и эффективнее выполнять боевые задачи.

Основной проблемой создания экзоскелетов с электродвигателями является отсутствие аккумулятора с нужными характеристиками, однако работа над их совершенствованием ведётся, подчеркнул Фаустов.

Ранее на «Армии-2018» показали экзоскелетную конструкцию для экипировки «солдата будущего».