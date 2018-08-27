Япония помогает США нарушить договор о РСМД — эксперт

По словам эксперта Владимира Козина, Токио нарушат баланс сил в Азитско-Тихоокеанском регионе, если установят элементы американской системы ПРО двойного назначения у себя на территории.

Япония сегодня не только оказывает активное содействие США в создании сегмента американской глобальной ПРО в АТР, но и может стать обладателем качественно нового военного потенциала, поскольку поставляемые в составе комплекса «Иджис эшор» (Aegis Ashore) универсальные пусковые установки вертикального пуска способны применять вооружения наступательного характера. Об этом сообщает Минобороны РФ со ссылкой на ведущего эксперта Центра военно-политических исследований МГИМО МИД России Владимира Козина.

По словам российского эксперта, поводом для такого суждения стало возможное увеличение японского оборонного бюджета до рекордной суммы в 48,1 миллиардов долларов, значительная часть из которых пойдет на покупку у США двух наземных комплексов ПРО «Иджис эшор», решение о закупке и размещении на острове Хонсю ориентировочно в 2023 году которых правительство Японии приняло в декабре 2017 году. 11 августа этого года министры обороны США и Японии Джеймс Мэттис и Ицунори Онодэра в телефонном разговоре подтвердили, что будут продолжать сотрудничать с целью размещения данных комплексов на японской территории.

Боевая информационно-управляющая система (БИУС) «Иджис эшор» — наземный вариант американского универсального корабельного комплекса «Иджис», состоящего из РЛС, вычислительного блока, систем наведения на цели и ракет различного предназначения.

По сообщениям российской стороны, эта система представляет собой комплекс двойного назначения, так как из установок комплекса могут осуществляться пуски не только ракет-перехватчиков класса «поверхность — воздух», но и крылатых ракет «Томагавк» в ядерном снаряжении, относящихся к классу «поверхность — поверхность», создание которых запрещено в соответствии с бессрочным Договором о ликвидации ядерных ракет средней и меньшей дальности (РСМД), подписанным между Москвой и Вашингтоном в декабре 1987 года.

В то же время, разъяснения японской стороны о том, что данная система не может быть использована для загрузки в ее пусковые установки крылатых ракет наземного базирования не соответствуют действительности, поскольку их диаметр позволяет беспрепятственно размещать в них и оборонительные, и наступательные виды вооружений.

Таким образом, заключил эксперт, участие Токио в усилении стратегической системы ПРО США неизбежно создаст предпосылки к подрыву баланса сил в АТР и дальнейшему качественному осложнению военно-политической обстановки в этой части земного шара.