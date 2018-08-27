Ещё
НАТО возобновляет полеты над Эстонией после инцидента с боевым самолетом ВВС Испании
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

НАТО возобновляет полеты над Эстонией после инцидента с боевым самолетом ВВС Испании 

ТК «Звезда» 25 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Ранее с истребителя ВВС Испании была по ошибке запущена американская управляемая ракета класса «воздух-воздух» AIM-120 AMRAAM.
Министерство обороны Эстонии с 27 августа возобновит полеты истребителей НАТО, которые были прерваны после пуска по ошибке с испанского истребителя боевой ракеты «воздух-воздух». Такое решение принял глава ведомства Юри Луйк, сообщил «Интерфакс».
В пресс-службе министерства сообщили, что для обеспечения безопасности Эстонии нужно в полном объеме проводить миссию воздушной полиции НАТО. Она включает проведение различных боевых упражнений, связанных с охраной воздушного пространство.
Министр считает, что таким образом можно достичь полной уверенности в том, что находящиеся в стране подразделения готовы к обеспечению безопасности воздушного пространства Эстонии.
Луйк сообщил, что инцидент с истребителем ВВС Испании все еще расследуется. Он рассказал, что в данный момент нет оснований полагать, что происшествие было связано с порядком использования воздушного полигона. Эстонский министр добавил, что во время случившегося не возникало угрозы для гражданской авиации.
Раннее сообщалось, что 7 августа с истребителя ВВС Испании Eurofighter Typhoon 2000 была по ошибке запущена американская управляемая ракета класса «воздух-воздух» средней дальности AIM-120 AMRAAM. Поиски ракеты или ее фрагментов не дали результатов. Было решено прервать полеты истребителей НАТО, которые принимают участие в миссии альянса по охране воздушного пространства Эстонии.
ТК «Звезда»: последние новости
Полковник Владимир Завадский назначен командиром Кантемировской танковой дивизии Экипажи кораблей Новороссийской военной морской базы успешно отразили атаку условного воздушного противника Первокурсники Военного университета Минобороны России торжественно приняли Военную присягу
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Москва в опасности: в столицу пришла жара268
Опубликовано видео с места убийства подростка в Москве145
Во Флориде произошла «массовая стрельба»244
Медики рассказали о неправильном лечении Ротару63
«Горит 7 часов»: в Подмосковье не могут потушить пожар152
Видео
01:05
Лечить смысла не было: что убило Маккейна
Наука Статьи
00:13
Меркель перепутала Азербайджан с Арменией
В мире Кавказ
01:37
СБУ вызвала на допрос владельца судна «Механик Погодин»
В мире Происшествия
00:28
«Зато россияне не сядут»: что не так с украинскими поездами
Украина Статьи
03:46
10 лет свободы: куда идут Абхазия и Южная Осетия
В мире Статьи
02:45
Медведя с канистрой на голове объявили в розыск
Общество
00:26
Мигранты блокированы на судне у берега Италии
В мире Другое
00:31
«Практическое измерение»: зачем Климкин увез послов в Донбасс
В мире Статьи
00:25
«Меня это бесит»: Вайкуле не может уже слышать про Крым
Шоу-бизнес Статьи
00:58
Вор-неудачник нокаутировал напарника
Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение