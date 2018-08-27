НАТО возобновляет полеты над Эстонией после инцидента с боевым самолетом ВВС Испании

Ранее с истребителя ВВС Испании была по ошибке запущена американская управляемая ракета класса «воздух-воздух» AIM-120 AMRAAM.

Министерство обороны Эстонии с 27 августа возобновит полеты истребителей НАТО , которые были прерваны после пуска по ошибке с испанского истребителя боевой ракеты «воздух-воздух». Такое решение принял глава ведомства Юри Луйк , сообщил «Интерфакс»

В пресс-службе министерства сообщили, что для обеспечения безопасности Эстонии нужно в полном объеме проводить миссию воздушной полиции НАТО. Она включает проведение различных боевых упражнений, связанных с охраной воздушного пространство.

Министр считает, что таким образом можно достичь полной уверенности в том, что находящиеся в стране подразделения готовы к обеспечению безопасности воздушного пространства Эстонии.

Луйк сообщил, что инцидент с истребителем ВВС Испании все еще расследуется. Он рассказал, что в данный момент нет оснований полагать, что происшествие было связано с порядком использования воздушного полигона. Эстонский министр добавил, что во время случившегося не возникало угрозы для гражданской авиации.

Раннее сообщалось, что 7 августа с истребителя ВВС Испании Eurofighter Typhoon 2000 была по ошибке запущена американская управляемая ракета класса «воздух-воздух» средней дальности AIM-120 AMRAAM. Поиски ракеты или ее фрагментов не дали результатов. Было решено прервать полеты истребителей НАТО, которые принимают участие в миссии альянса по охране воздушного пространства Эстонии.