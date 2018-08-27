НАТО возобновила полеты над Эстонией после пуска ракеты испанским истребителем

В воздушном пространстве Эстонии с 27 августа возобновлены полеты военной авиации НАТО после инцидента с испанским истребителем, который произошел три недели назад. Правительство страны посчитало, что возобновление полетов необходимо провести в полном объеме в «целях защиты воздушного пространства Эстонии».

Напомним, что испанский истребитель Eurofighter Typhoon 2000 случайно выстрелил ракетой «воздух-воздух» типа AMRAAM, пролетая над эстонским населенным пунктом Пангоди около города Отепя . Инцидент произошел во время выполнения истребителем миссии по наблюдению за воздушным пространством Эстонии. «Ракета имеет встроенный режим саморазрушения, но не исключено, что она приземлилась», — сообщил CNN сотрудник в штаб-квартире НАТО.

Эстонские военно-воздушные силы начали поисковую операцию, чтобы найти ракету, которая, как считается, могла упасть «в 40 километрах к северу от Тарту ». Расследование ЧП продолжается до сих пор.

Эстонский премьер-министр Юри Ратас назвал в Facebook этот инцидент «чрезвычайно печальным», вместе с тем охарактеризовав миссию НАТО по защите воздушного пространства над этой прибалтийской страной как «очень важную и необходимую часть национальной безопасности Эстонии».