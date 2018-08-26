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Более 350 курсантов Военно-морского политехнического института ВУНЦ ВМФ торжественно приведены к Военной присяге
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Более 350 курсантов Военно-морского политехнического института ВУНЦ ВМФ торжественно приведены к Военной присяге 

ТК «Звезда» 56 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Новое поколение будущих офицеров и специалистов ВМФ от имени главнокомандующего ВМФ адмирала Владимира Королёва поздравил его заместитель по вооружению вице-адмирал Виктор Бурсук.
В Пушкине, на плацу Военно-морского политехнического института ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» состоялось торжественное приведение к Военной присяге более 350 курсантов нового набора, а также 23 военнослужащих научной роты ВМФ России. В этом году набор осуществлен на все факультеты военного вуза, в том числе факультеты ядерных энергетических установок, систем автоматизации управления и радиотехнический. В Военно-морской политехнический институт и научную роту ВМФ приняты курсанты и матросы со всех регионов страны — от Калининграда до Камчатского края и от Мурманска до Крыма.
«Свыше 1000 родных и близких пришли в этот день в институт, чтобы увидеть, как становится полноправными защитниками нашей Родины их сыновья, внуки, братья», — сказал на церемонии начальник института капитан 1 ранга Евгений Якушенко.
Ритуал принятия Военной присяги проходил в торжественной обстановке с выносом Государственного и военно-морского флагов под звуки оркестра.
Новое поколение будущих офицеров и специалистов ВМФ от имени главнокомандующего ВМФ адмирала Владимира Королёва поздравил его заместитель по вооружению вице-адмирал Виктор Бурсук. Он отметил, что новому поколению российских военных моряков-инженеров предстоит служить в самом современном Военно-Морском Флоте, который активно пополняется новыми боевыми кораблями, современными радиоэлектронными средствами и техникой нового поколения.
«Главное командование ВМФ России большое внимание уделяет и научной роте, которая сегодня пополнилась новыми военнослужащими. Они, несомненно, внесут свой практический вклад в развитие военно-научной сферы Военно-Морского Флота. Для этого в их распоряжении есть соответствующая современная научно-лабораторная база», — добавил в ходе церемонии вице-адмирал Виктор Бурсук.
После ритуала приведения к Военной присяге начальники факультетов и командир научной роты провели встречи с родными и близкими молодых защитников Отечества.
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