Стало известно, сколько времени провели в воздухе летчики ВКС РФ на форуме «Армия-2018»

Руководитель воздушной части динамического показа форума полковник Константин Суриков отметил, что в полетах приняло участие более 20 экипажей российских самолетов и вертолетов.

В общей сложности более суток провели в воздухе экипажи самолетов и вертолетов ВКС России за время авиапоказов в рамках форума «Армия-2018». Об этом сообщил руководитель воздушной части динамического показа форума полковник Константин Суриков.

«Наши летчики совершили за время форума более 100 полетов. На все экипажи пришлось около 25 часов налета, а их у нас выступало более 20», — сказал он.

При этом, офицер отметил, что всего в год летчики проводят в воздухе в среднем составляет более 120 часов.

Ранее в заключитльный день международного военно-технического форума «Армия-2018» экипажи ВКС РФ провели пятичасовую программу показа военной техники.