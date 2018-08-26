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Стало известно, сколько времени провели в воздухе летчики ВКС РФ на форуме «Армия-2018»
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Стало известно, сколько времени провели в воздухе летчики ВКС РФ на форуме «Армия-2018» 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Руководитель воздушной части динамического показа форума полковник Константин Суриков отметил, что в полетах приняло участие более 20 экипажей российских самолетов и вертолетов.
В общей сложности более суток провели в воздухе экипажи самолетов и вертолетов ВКС России за время авиапоказов в рамках форума «Армия-2018». Об этом сообщил руководитель воздушной части динамического показа форума полковник Константин Суриков.
«Наши летчики совершили за время форума более 100 полетов. На все экипажи пришлось около 25 часов налета, а их у нас выступало более 20», — сказал он.
При этом, офицер отметил, что всего в год летчики проводят в воздухе в среднем составляет более 120 часов.
Ранее в заключитльный день международного военно-технического форума «Армия-2018» экипажи ВКС РФ провели пятичасовую программу показа военной техники.
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