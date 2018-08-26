Первокурсники Военного университета Минобороны России торжественно приняли Военную присягу

Почти 470 первокурсников Военного университета Минобороны России торжественно приняли Военную присягу. Будущих офицеров поздравил заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал-полковник Александр Фомин.

Напутствуя курсантов, замглавы военного ведомства отметил, что сегодня Военный университет — ведущий гуманитарный вуз Министерства обороны России, известный высоким качеством военной и профессиональной подготовки. Университет обеспечивает кадрами все Вооруженные Силы страны.

«Здесь работает коллектив, который на протяжении многих лет обучает и воспитывает курсантов в лучших традициях патриотизма и воинского мастерства», — подчеркнул Замминистра обороны.

Генерал-полковник Александр Фомин пожелал первокурсникам успехов в учебе, здоровья и удачи во всех начинаниях.

Начальник Военного университета генерал-лейтенант Игорь Мишуткин отметил высокий настрой курсантского пополнения на учебу, его целеустремленность и способность преодолевать трудности. Он пожелал первокурсникам больших успехов в учебе и службе на благо Отечества.