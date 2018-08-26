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Первокурсники Военного университета Минобороны России торжественно приняли Военную присягу
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Первокурсники Военного университета Минобороны России торжественно приняли Военную присягу 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Будущих офицеров поздравил заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал-полковник Александр Фомин.
Почти 470 первокурсников Военного университета Минобороны России торжественно приняли Военную присягу. Будущих офицеров поздравил заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал-полковник Александр Фомин.
Напутствуя курсантов, замглавы военного ведомства отметил, что сегодня Военный университет — ведущий гуманитарный вуз Министерства обороны России, известный высоким качеством военной и профессиональной подготовки. Университет обеспечивает кадрами все Вооруженные Силы страны.
«Здесь работает коллектив, который на протяжении многих лет обучает и воспитывает курсантов в лучших традициях патриотизма и воинского мастерства», — подчеркнул Замминистра обороны.
Генерал-полковник Александр Фомин пожелал первокурсникам успехов в учебе, здоровья и удачи во всех начинаниях.
Начальник Военного университета генерал-лейтенант Игорь Мишуткин отметил высокий настрой курсантского пополнения на учебу, его целеустремленность и способность преодолевать трудности. Он пожелал первокурсникам больших успехов в учебе и службе на благо Отечества.
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