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Жителям Дона показали в наступлении танки Т-72 и бомбардировщики Су-24
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Жителям Дона показали в наступлении танки Т-72 и бомбардировщики Су-24 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Как сообщает пресс-служба Южного военного округа, на форуме было представлено около 300 образцов новейшей военной техники. Практически все из них были задействованы в тактических эпизодах современного боя. Удары с воздуха наносили истребители Су-30СМ и бомбардировщики Су-24М, штурмовики Су-25СМ «Грач», вертолеты Ми-28Н «Ночной охотник», Ка-52 «Аллигатор», а также Ми-8АМТШ «Терминатор».
Танковый взвод Т-72Б3 и боевые машины пехоты БМП-3 прорывали полосу обороны противника. Подразделения пехоты, одетые в костюмы «Ратник», штурмовали укрепленные точки, устраивали засады на главарей боевиков и прорывались из окружения.
Кроме того, для зрителей состоялась реконструкция одного из эпизодов Афганской войны — операции «Магистраль». Она была посвящена событиям 1988 года, когда части 40-й армии сломили сопротивление 10-тысячной группировки душманов. В ходе кровопролитных боев они деблокировали округ Хост, где моджахеды планировали создать «автономное исламское государство». Кстати, блокбастер «Девятая рота» основан на подвиге бойцов 345-го парашютно-десантного полка, которые 7 января 1988 года отразили многочисленные атаки на высоту 3234.
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