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За два месяца более 2,5 тыс. граждан Волгоградской области поступили на военную службу по контракту в войска ЮВО
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За два месяца более 2,5 тыс. граждан Волгоградской области поступили на военную службу по контракту в войска ЮВО 

ТК «Звезда» 11 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Специалисты пункта отбора граждан на военную службу по контракту посетили: Фролово, Иловлю, Ольховку, Дубовку, Волжский, Калач-на-Дону, Урюпинск, Камышин.
За два месяца, при помощи новейшего мобильного комплекса отбора (МКО) на военную службу по контракту удалось привлечь более 2,5 тыс. граждан Волгоградской области.
Специалисты пункта отбора граждан на военную службу по контракту посетили: Фролово, Иловлю, Ольховку, Дубовку, Волжский, Калач-на-Дону, Урюпинск, Камышин. В ходе проводимой акции по Волгоградской области заинтересовалось военной службой по контракту около 700 граждан, из которых более 200 написали заявления и изъявили желание служить в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации.
Мобильный комплекс помогает расширить географию работы инструкторов на пунктах отбора и позволяет максимально охватить аудиторию потенциальных кандидатов на военную службу по контракту, которые проживают в муниципальных образованиях, удалённых от областного центра.
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