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Флаг РФ установили на вершине Авачинской Сопки
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Военные ТОФ поднялись на вулкан Авачинский и установили российский флаг 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Военнослужащие Тихоокеанского флота (ТОФ) на Камчатке поднялись на вершину Авачинской Сопки и установили флаг России, сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ капитан второго ранга Николай Воскресенский.
"На вершине Авачинской Сопки на высоте 2741 метр военнослужащие ТОФ установили Государственный флаг Российской Федерации и Андреевский военно-морской флаг", — сказал он.
Он добавил, что для восхождения, подготовка к которому велась около месяца, была отобрана группа из 20 военнослужащих. С ними на подготовительном этапе работали психолог и инструктор по горной подготовке, а также проводились практические тренировки. Кроме того, безопасность обеспечивали спасатели МЧС и гид, разработавший оптимальный маршрут для движения группы, а также военный фельдшер.
"Учитывая опыт, полученный при первом восхождении на вулкан, в части приняли решение сделать такую акцию ежегодной и приурочить ее ко Дню Государственного Флага России", — добавил Воскресенский.
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