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На войсковом стрельбище в Алабино израсходовано более 70 тысяч боеприпасов
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На войсковом стрельбище в Алабино израсходовано более 70 тысяч боеприпасов 

ТК «Звезда» 54 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
На форуме «Армия-2018» демонстрация военной техники сочеталась с проверкой ее возможностей, и в частности это коснулось стрелкового вооружения.
На войсковом стрельбище в Алабино в рамках форума «Армия-2018» израсходовано более 70 тысяч боеприпасов. Об этом в рамках форума «Армия-2018» сообщил Врио начальника главного управления научно-исследовательской деятельности Минобороны РФ Роман Корлюков.
«По состоянию на утро воскресенья, на войсковом стрельбище в Алабино израсходовано более 70 тысяч боеприпасов на 20 образцов вооружения», — сказал Кордюков.
Кордюков подчеркнул, что настрел каждого ствола сопоставим с проведением полноценных испытаний.
Ранее стало известно, что форум «Армия-2018» посетило более миллиона человек, что на 300 тысяч больше, чем в прошлом году.
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