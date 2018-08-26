На войсковом стрельбище в Алабино израсходовано более 70 тысяч боеприпасов

На форуме «Армия-2018» демонстрация военной техники сочеталась с проверкой ее возможностей, и в частности это коснулось стрелкового вооружения.

На войсковом стрельбище в Алабино в рамках форума «Армия-2018» израсходовано более 70 тысяч боеприпасов. Об этом в рамках форума «Армия-2018» сообщил Врио начальника главного управления научно-исследовательской деятельности Минобороны РФ Роман Корлюков.

«По состоянию на утро воскресенья, на войсковом стрельбище в Алабино израсходовано более 70 тысяч боеприпасов на 20 образцов вооружения», — сказал Кордюков.

Кордюков подчеркнул, что настрел каждого ствола сопоставим с проведением полноценных испытаний.

Ранее стало известно, что форум «Армия-2018» посетило более миллиона человек, что на 300 тысяч больше, чем в прошлом году.