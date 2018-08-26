Ещё
Ракетоносцы Ту-160 приземлились в 600 километрах от США
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ракетоносцы Ту-160 приземлились в 600 километрах от США 

Российская Газета 27 минут назад
Фото: Российская Газета
В ходе учений Дальней авиации ВКС России пара стратегических ракетоносцев Ту-160 совершила перелет со своей базы в Энгельсе на аэродром Анадырь на востоке Чукотки.
Местный аэродром недавно реконструирован для приема больших боевых самолетов, пишет Defence Blog. Затем самолеты выполнили обратный перелет протяженностью более восьми тысяч километров над Восточно-Сибирским и Карским морями, Северным Ледовитым океаном. По пути экипажи выполнили дозаправку в воздухе и условные пуски ракет по полигону в республике Коми.
— Маршрут перелета проходил в пределах границ Российской Федерации, — подчеркнули в Министерстве обороны РФ. Помимо Ту-160, в учениях задействованы стратегические ракетоносцы Ту-95 и самолеты-заправщики Ил-78, всего около 10 самолетов. Руководит тренировкой командующий Дальней авиацией генерал-лейтенант Сергей Кобылаш.
Первая в истории посадка Ту-160 в Арктике, в непосредственной близости от Аляски продемонстрировала возможность России размещать стратегическую авиацию с ядерным оружием под боком у США. Расстояние от Анадыря до американского побережья чуть более 600 километров.
Ту-160 — российский сверхзвуковой стратегический ракетоносец, оснащенный дальними ракетами Х-55 и Х-101, способными нести ядерные боеголовки. Дальность полета ракет три и пять тысяч километров, соответственно.
Российская Газета: последние новости
Боевые фрегаты Черноморского флота войдут в Средиземное море Акция "Военная служба по контракту - твой выбор" впервые прошла в Абакане В Подмосковье открылся крупнейший военно-технический форум "АРМИЯ-2018"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Упала в обморок и потеряла память»170
«Горит 7 часов»: в Подмосковье не могут потушить пожар35
Ротару увезли в реанимацию133
«Спортивная травма»: кто не уберег премьера145
Лечить смысла не было: что убило Маккейна143
Видео
01:05
Лечить смысла не было: что убило Маккейна
Наука Статьи
01:37
СБУ вызвала на допрос владельца судна «Механик Погодин»
В мире Происшествия
00:28
«Зато россияне не сядут»: что не так с украинскими поездами
Украина Статьи
02:45
Медведя с канистрой на голове объявили в розыск
Общество
00:26
Мигранты блокированы на судне у берега Италии
В мире Другое
00:31
«Практическое измерение»: зачем Климкин увез послов в Донбасс
В мире Статьи
00:25
«Меня это бесит»: Вайкуле не может уже слышать про Крым
Шоу-бизнес Статьи
00:58
Вор-неудачник нокаутировал напарника
Криминал
02:59
Меркель посмотрела в бинокль на «войска Путина»
В мире Армия
00:50
Жалоба Поклонской: Украина не знает, во что ввязалась
Политика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение