Ракетоносцы Ту-160 приземлились в 600 километрах от США

В ходе учений Дальней авиации ВКС России пара стратегических ракетоносцев Ту-160 совершила перелет со своей базы в Энгельсе на аэродром Анадырь на востоке Чукотки.

Местный аэродром недавно реконструирован для приема больших боевых самолетов, пишет Defence Blog. Затем самолеты выполнили обратный перелет протяженностью более восьми тысяч километров над Восточно-Сибирским и Карским морями, Северным Ледовитым океаном. По пути экипажи выполнили дозаправку в воздухе и условные пуски ракет по полигону в республике Коми

— Маршрут перелета проходил в пределах границ Российской Федерации, — подчеркнули в Министерстве обороны РФ . Помимо Ту-160, в учениях задействованы стратегические ракетоносцы Ту-95 и самолеты-заправщики Ил-78, всего около 10 самолетов. Руководит тренировкой командующий Дальней авиацией генерал-лейтенант Сергей Кобылаш

Первая в истории посадка Ту-160 в Арктике, в непосредственной близости от Аляски продемонстрировала возможность России размещать стратегическую авиацию с ядерным оружием под боком у США . Расстояние от Анадыря до американского побережья чуть более 600 километров.

Ту-160 — российский сверхзвуковой стратегический ракетоносец, оснащенный дальними ракетами Х-55 и Х-101, способными нести ядерные боеголовки. Дальность полета ракет три и пять тысяч километров, соответственно.