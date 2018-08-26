Ещё
Ликвидация Спецстроя позволила нарастить темпы военного строительства — Минобороны РФ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ликвидация Спецстроя позволила нарастить темпы военного строительства — Минобороны РФ 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Функции Спецстроя были переданы Министерству обороны, что позволило усилить контроль за выполнением государственного заказа.
В настоящее время существует восемь специализированных предприятий. Пять закреплены за военными округами и одно за Северным флотом. Кроме того, существует три специализированных предприятия по строительству аэродромов, дорог, причалов и объектов для СЯС (Сил Ядерного Сдерживания).
«Фактически мы консолидировали силы, строительные материалы, строительную технику, проектные решения. Важно, что впервые с этого года в рамках утвержденной программы вооружения обеспечена полная синхнронизация объектов под поступающие вооружения и военную технику. Мы вводим почти 3543 здания и сооружения. То есть, за последние введено более 12 тысяч зданий. Это фантастические темпы. Поэтому можно сказать, что такая реорганизация повлияла только в лучшую строну», — об этом в интервью телеканалу «Звезда» в рамках форума «Армия-2018» рассказал заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов.
Указ «Об упразднении Федерального агентства специального строительства», согласно которому до 1 июля 2017 года Спецстрой России прекращает свою самостоятельную деятельностью. 27 сентября 2017 года Федеральное агентство специального строительства (Спецстрой России) как юридическое лицо было ликвидировано.
ТК «Звезда»: последние новости
Москва сотряслась, но от хохота: эксперт о военном параде на Украине Полковник Владимир Завадский назначен командиром Кантемировской танковой дивизии Морской тральщик «Валентин Пикуль» Черноморского флота пополнит постоянное соединение ВМФ в Средиземном море
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Упала в обморок и потеряла память»170
«Горит 7 часов»: в Подмосковье не могут потушить пожар35
Ротару увезли в реанимацию133
«Спортивная травма»: кто не уберег премьера145
Лечить смысла не было: что убило Маккейна144
Видео
01:05
Лечить смысла не было: что убило Маккейна
Наука Статьи
01:37
СБУ вызвала на допрос владельца судна «Механик Погодин»
В мире Происшествия
00:28
«Зато россияне не сядут»: что не так с украинскими поездами
Украина Статьи
02:45
Медведя с канистрой на голове объявили в розыск
Общество
00:26
Мигранты блокированы на судне у берега Италии
В мире Другое
00:31
«Практическое измерение»: зачем Климкин увез послов в Донбасс
В мире Статьи
00:25
«Меня это бесит»: Вайкуле не может уже слышать про Крым
Шоу-бизнес Статьи
00:58
Вор-неудачник нокаутировал напарника
Криминал
02:59
Меркель посмотрела в бинокль на «войска Путина»
В мире Армия
00:50
Жалоба Поклонской: Украина не знает, во что ввязалась
Политика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение