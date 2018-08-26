Ликвидация Спецстроя позволила нарастить темпы военного строительства — Минобороны РФ

Функции Спецстроя были переданы Министерству обороны , что позволило усилить контроль за выполнением государственного заказа.

В настоящее время существует восемь специализированных предприятий. Пять закреплены за военными округами и одно за Северным флотом. Кроме того, существует три специализированных предприятия по строительству аэродромов, дорог, причалов и объектов для СЯС (Сил Ядерного Сдерживания).

Тимур Иванов. «Фактически мы консолидировали силы, строительные материалы, строительную технику, проектные решения. Важно, что впервые с этого года в рамках утвержденной программы вооружения обеспечена полная синхнронизация объектов под поступающие вооружения и военную технику. Мы вводим почти 3543 здания и сооружения. То есть, за последние введено более 12 тысяч зданий. Это фантастические темпы. Поэтому можно сказать, что такая реорганизация повлияла только в лучшую строну», — об этом в интервью телеканалу «Звезда» в рамках форума «Армия-2018» рассказал заместитель министра обороны РФ

Указ «Об упразднении Федерального агентства специального строительства», согласно которому до 1 июля 2017 года Спецстрой России прекращает свою самостоятельную деятельностью. 27 сентября 2017 года Федеральное агентство специального строительства (Спецстрой России) как юридическое лицо было ликвидировано.