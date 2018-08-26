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Более 772 тысяч человек посетили форум «Армия-2018» за пять дней
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Более 772 тысяч человек посетили форум «Армия-2018» за пять дней 

Парламентская газета 37 минут назад
Фото: Парламентская газета
Число посетителей международного военно-технического форума «Армия-2018» за пять дней его работы превысило 772 тысячи человек, сообщили ТАСС в Минобороны.
По данным ведомства, в субботу мероприятия форума посетили 129 тысяч человек, а в пятницу — 273,5 тысячи человек, из них 116 тысяч — конгрессно-выставочный центр.
Отмечается, что наибольший интерес у гостей вызвали демонстрация возможностей военной техники и авиационный кластер.
В Минобороны также рассказали, что всего за пять дней в мероприятиях форума поучаствовали представители 118 иностранных государств, включая 65 официальных военных делегаций. Среди них — 39 делегаций высокого уровня, 20 из которых возглавляли руководители оборонных ведомств.
Международный военно-технический форум «Армия-2018» проходит с 21 по 26 августа в соответствии с распоряжением Правительства. Первые три дня работы были закрытыми и предназначались только для специалистов, остальные — открытыми для посетителей.
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