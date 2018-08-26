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Украинские военные продали ополченцам очередной «Василек»
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Украинские военные продали ополченцам очередной «Василек» 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Националисты из «Украинской добровольческой армии», возглавляемой Дмитрием Ярошем, продали военным Донецкой народной республики миномет «Василек» и боеприпасы к нему.
Как рассказал представитель оперативного командования ДНР, националисты опасаются проверок СБУ в ожидании визита высоких украинских чиновников в Авдеевку. При обнаружении неучтенного вооружения в подразделениях УДА, оно было бы конфисковано.
Это не первый автоматический миномет, который радикалы за деньги передают ополченцам, пишет РИА Новости.
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