Экологический взвод Северного флота перевыполнил план по сбору металлолома на арктическом острове Котельный

В работах по экологической очистке острова Котельный принимают участие 30 человек.

Военнослужащие подразделений системы материально-технического обеспечения Северного флота за полтора месяца работ по экологической очистке острова Котельный архипелага Новосибирские острова собрали и подготовили к вывозу на материк более 304 тонн металлолома. Эти показатели превышают намеченный план на несколько процентов.

Две трети собранного металлического мусора составляют 200-литровые металлические бочки из-под нефтепродуктов. Более 100 тонн — фрагменты техники, брошенной ещё в советские годы и другой металлолом, который военные экологи собрали со всей территории острова.

Металлолом и спрессованные бочки были уложены в морские контейнеры, которые будут вывезены с Котельного осенью обратными рейсами транспортных судов, обеспечивающих снабжение военной базы «Северный клевер».

В работах по экологической очистке острова Котельный принимают участие 30 человек. В настоящее время они продолжают свозить металлический мусор в район его накопления и погрузки на суда. Завершение работ и отправка военнослужащих экологического взвода к постоянному месту службы планируется в середине сентября.

В следующем году Северный флот продолжит экологическую очистку подведомственных арктических территорий. Конкретные предложения и планы работы экологического взвода будут оформлены до конца октября.