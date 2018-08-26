Ещё
Экологический взвод Северного флота перевыполнил план по сбору металлолома на арктическом острове Котельный
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Экологический взвод Северного флота перевыполнил план по сбору металлолома на арктическом острове Котельный 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
В работах по экологической очистке острова Котельный принимают участие 30 человек.
Военнослужащие подразделений системы материально-технического обеспечения Северного флота за полтора месяца работ по экологической очистке острова Котельный архипелага Новосибирские острова собрали и подготовили к вывозу на материк более 304 тонн металлолома. Эти показатели превышают намеченный план на несколько процентов.
Две трети собранного металлического мусора составляют 200-литровые металлические бочки из-под нефтепродуктов. Более 100 тонн — фрагменты техники, брошенной ещё в советские годы и другой металлолом, который военные экологи собрали со всей территории острова.
Металлолом и спрессованные бочки были уложены в морские контейнеры, которые будут вывезены с Котельного осенью обратными рейсами транспортных судов, обеспечивающих снабжение военной базы «Северный клевер».
В работах по экологической очистке острова Котельный принимают участие 30 человек. В настоящее время они продолжают свозить металлический мусор в район его накопления и погрузки на суда. Завершение работ и отправка военнослужащих экологического взвода к постоянному месту службы планируется в середине сентября.
В следующем году Северный флот продолжит экологическую очистку подведомственных арктических территорий. Конкретные предложения и планы работы экологического взвода будут оформлены до конца октября.
ТК «Звезда»: последние новости
Полковник Владимир Завадский назначен командиром Кантемировской танковой дивизии Отряд кораблей и судов Северного флота занял места якорных стоянок в бухте Тикси моря Лаптевых Посольство России назвало «сопровождение» ВВС Британии самолетов РФ опасным
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Британия подняла истребители над Черным морем498
Опубликовано видео с места убийства подростка в Москве25
Ротару сделала заявление после госпитализации55
«Горит 7 часов»: в Подмосковье не могут потушить пожар119
Порошенко ждет российские миллиарды210
Видео
01:05
Лечить смысла не было: что убило Маккейна
Наука Статьи
00:13
Меркель перепутала Азербайджан с Арменией
В мире Кавказ
01:37
СБУ вызвала на допрос владельца судна «Механик Погодин»
В мире Происшествия
00:28
«Зато россияне не сядут»: что не так с украинскими поездами
Украина Статьи
02:45
Медведя с канистрой на голове объявили в розыск
Общество
00:26
Мигранты блокированы на судне у берега Италии
В мире Другое
00:31
«Практическое измерение»: зачем Климкин увез послов в Донбасс
В мире Статьи
00:25
«Меня это бесит»: Вайкуле не может уже слышать про Крым
Шоу-бизнес Статьи
00:58
Вор-неудачник нокаутировал напарника
Криминал
02:59
Меркель посмотрела в бинокль на «войска Путина»
В мире Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение