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Единый день правовых знаний на тему «Ответственность за правонарушения в сфере межличностных отношений»
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Единый день правовых знаний на тему «Ответственность за правонарушения в сфере межличностных отношений» 

ТК «Звезда» 10 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Были сформированы консультационный пункт, где военнослужащие, гражданский персонал и жители военного городка получили ответы на интересующие их вопросы.
В период проведения «Месячника сплочения воинских коллективов и предупреждения нарушений уставных правил взаимоотношений между военнослужащими» в Можайской войсковой части 12 Главного управления Министерства обороны Российской Федерации был проведен Единый день правовых знаний на тему «Ответственность за правонарушения в сфере межличностных отношений» с военнослужащими войсковой части по категориям с участием представителей Главной военной прокуратуры, военной прокуратуры Ракетных войск стратегического назначения, Главного управления по работе с личным составом Вооруженных сил Российской Федерации, 12 Главного управления Министерства обороны Российской Федерации, отдела дознания и дисциплинарной практики Главного управления военной полиции.
Были сформированы консультационный пункт, где военнослужащие, гражданский персонал и жители военного городка получили ответы на интересующие их вопросы, а также пункт индивидуально-правовых бесед, где представителями Главной военной прокуратуры и Главного управления по работе с личным составом Вооруженных сил Российской Федерации были проведены беседы с военнослужащими, допустившие правонарушения.
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