Единый день правовых знаний на тему «Ответственность за правонарушения в сфере межличностных отношений»

Были сформированы консультационный пункт, где военнослужащие, гражданский персонал и жители военного городка получили ответы на интересующие их вопросы.

В период проведения «Месячника сплочения воинских коллективов и предупреждения нарушений уставных правил взаимоотношений между военнослужащими» в Можайской войсковой части 12 Главного управления Министерства обороны Российской Федерации был проведен Единый день правовых знаний на тему «Ответственность за правонарушения в сфере межличностных отношений» с военнослужащими войсковой части по категориям с участием представителей Главной военной прокуратуры, военной прокуратуры Ракетных войск стратегического назначения , Главного управления по работе с личным составом Вооруженных сил Российской Федерации , 12 Главного управления Министерства обороны Российской Федерации, отдела дознания и дисциплинарной практики Главного управления военной полиции.

Были сформированы консультационный пункт, где военнослужащие, гражданский персонал и жители военного городка получили ответы на интересующие их вопросы, а также пункт индивидуально-правовых бесед, где представителями Главной военной прокуратуры и Главного управления по работе с личным составом Вооруженных сил Российской Федерации были проведены беседы с военнослужащими, допустившие правонарушения.