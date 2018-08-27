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Посещаемость форумов «Армия» за 3 года увеличилась в 5 раз — Минобороны РФ
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Посещаемость форумов «Армия» за 3 года увеличилась в 5 раз — Минобороны РФ 

ТК «Звезда» 18 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
В российском оборонном ведомстве привели динамику форумов «Армия» с 2015 по 2018 годы.
Количество участников и гостей форумов «Армия» с 2015 по 2018 годы увеличилось с 200 тысяч до одного миллиона человек. Такие данные приведены в инфографике, которую опубликовало Минобороны РФ.
Из данных можно увидеть, что популярность форума с каждым годом растет. Так, например, представительство иностранных государств на мероприятии увеличилось с 55 стран в 2015 году до 118 — в 2018 году.
Кроме того, увеличилось и число иностранных предприятий, презентующих свою продукцию на форуме. Так, например, если в 2015 году в нем приняли участие 34 производителя из 10 стран мира, то в этом году на МВТФ «Армия-2018» представили свои разработки 84 компании из 18 стран мира.
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