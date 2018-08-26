Грузия и США провели совместные учения в Чёрном море

Сотрудники департамента береговой охраны пограничной полиции МВД Грузии и члены экипажа эсминца ВМС США «Карни» провели совместные тренировки и учения в акватории Чёрного моря, сообщает пресс-служба грузинского МВД.

Как отмечается, манёвры предусматривали действия по задержанию судов-нарушителей и проверке лиц, находящихся на них.

В ходе учений и тренировок на борту американского эсминца для сотрудников береговой охраны пограничной полиции МВД Грузии был проведён курс по оказанию первой помощи.

Целью визита эсминца ВМС США «Карни» в Грузии было обеспечение безопасности Чёрного моря, поддержка союзников и партнёров в регионе и расширение сотрудничества между Грузией и США в морской сфере, говорится в сообщении.