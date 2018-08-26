Ещё
Грузия и США провели совместные учения в Чёрном море
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Познер назвал главную проблему России
Познер назвал главную проблему России

Грузия и США провели совместные учения в Чёрном море 

RT на русском 35 минут назад
Сотрудники департамента береговой охраны пограничной полиции МВД Грузии и члены экипажа эсминца ВМС США «Карни» провели совместные тренировки и учения в акватории Чёрного моря, сообщает пресс-служба грузинского МВД.
Как отмечается, манёвры предусматривали действия по задержанию судов-нарушителей и проверке лиц, находящихся на них.
В ходе учений и тренировок на борту американского эсминца для сотрудников береговой охраны пограничной полиции МВД Грузии был проведён курс по оказанию первой помощи.
Целью визита эсминца ВМС США «Карни» в Грузии было обеспечение безопасности Чёрного моря, поддержка союзников и партнёров в регионе и расширение сотрудничества между Грузией и США в морской сфере, говорится в сообщении.
Ранее в Грузии прошли масштабные международные военные учения НАТО Noble Partner 2018.
RT на русском: последние новости
Фрегаты «Адмирал Григорович» и «Адмирал Эссен» совершают переход в Средиземное море СК возбудил дело по факту аварийной посадки самолёта в Уфе Выставка оружия сирийских боевиков стала самой популярной площадкой на форуме «Армия-2018»
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ротару увезли в реанимацию116
Яростный борец с Россией: как умер Маккейн271
Трампу запретили хоронить Маккейна634
Фото с упавшим Малаховым взорвало Cеть57
Раскрыты уловки магазинов в отношении покупателей21
Видео
01:37
СБУ вызвала на допрос владельца судна «Механик Погодин»
В мире Происшествия
00:28
«Зато россияне не сядут»: что не так с украинскими поездами
Украина Статьи
02:45
Медведя с канистрой на голове объявили в розыск
Общество
00:26
Мигранты блокированы на судне у берега Италии
В мире Другое
00:25
«Меня это бесит»: Вайкуле не может уже слышать про Крым
Шоу-бизнес Статьи
00:58
Вор-неудачник нокаутировал напарника
Криминал
02:59
Меркель посмотрела в бинокль на «войска Путина»
В мире Армия
00:50
Жалоба Поклонской: Украина не знает, во что ввязалась
Политика Статьи
00:35
В Омске качели и песочницы оградили колючей проволокой
Общество
01:20
Застряли на курорте: кто спасет российских туристов
Общество Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение