Береговая охрана Грузии и моряки эсминца ВМС США провели совместные учения

В сообщении ведомства сказано, что «в совместных тренировках и учениях приняли участие три патрульных катера департамента береговой охраны пограничной полиции МВД и эсминец ВМС США Carney». «В Черном море прошли совместные морские маневры и тренировки по абордажу, которые предусматривали действия по задержанию судов-нарушителей и проверке лиц, находящихся на судах-нарушителях», — сообщило МВД.

В ходе учений и тренировок «на борту эсминца ВМС США для сотрудников береговой охраны пограничной полиции МВД Грузии был проведен курс по оказанию первой помощи». «Эти совместные учения призваны содействовать повышению взаимодействия моряков ВМС США и плавсредств береговой охраны пограничной полиции Грузии», — сообщает МВД. Министерство отмечает, что «целью визита эсминца ВМС США Carney в Грузию было укрепление сотрудничества двух стран в морской сфере».

Эсминец ВМС США завершил визит в порт Батуми и в воскресенье покинет территориальные воды Грузии. Как сообщил ранее ТАСС, Carney прибыл в грузинский порт Батуми 23 августа, церемония встречи командования и членов экипажа эсминца прошла в порту города. В тот же день посольство США в Грузии сообщило, что «визит эсминца ВМС США Carney в Батуми является свидетельством стремления США развивать и укреплять сотрудничество со странами — членами и партнерами НАТО , стремления совместными усилиями укреплять безопасность и стабильность в Черноморском регионе».

13 августа эсминец, оснащенный системой противоракетной обороны Aegis, вошел в Черное море. Пресс-служба 6-го флота ВМС США заявила тогда, что корабль направился в воды Черного моря «с целью проведения операций по обеспечению безопасности на море, а также для укрепления совместимости флотов союзников и партнеров в регионе».