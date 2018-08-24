ЦПВС: бывшие члены незаконных вооружённых формирований в Сирии продолжают сдавать оружие

Об этом сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР Алексей Цыганков.

«Бывшими членами незаконных вооружённых формирований на юго-западе САР за сутки сдано 483 единицы стрелкового оружия и 450 кг боеприпасов различных типов и калибров», — уточнил он.

При этом, по словам Цыганкова, в городе Хама дважды зафиксированы попытки атаковать подразделения правительственных войск с использованием беспилотных летательных аппаратов.

«Огнём средств ПВО сирийских вооружённых сил сбито три БЛА боевиков», — добавил он.

В ЦПВС призвали боевиков отказаться от провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.