ЦПВС: бывшие члены незаконных вооружённых формирований в Сирии продолжают сдавать оружие 

Об этом сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР Алексей Цыганков.
«Бывшими членами незаконных вооружённых формирований на юго-западе САР за сутки сдано 483 единицы стрелкового оружия и 450 кг боеприпасов различных типов и калибров», — уточнил он.
При этом, по словам Цыганкова, в городе Хама дважды зафиксированы попытки атаковать подразделения правительственных войск с использованием беспилотных летательных аппаратов.
«Огнём средств ПВО сирийских вооружённых сил сбито три БЛА боевиков», — добавил он.
В ЦПВС призвали боевиков отказаться от провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.
Ранее ФАН со ссылкой на информационный бюллетень Минобороны России передавало, что российские специалисты в составе комиссии по перемирию в Сирии зафиксировали 15 случаев нарушения режима прекращения огня за сутки.