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Минобороны РФ призвало боевиков отказаться от провокаций в Идлибе
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Минобороны РФ призвало боевиков отказаться от провокаций в Идлибе 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Российские военные призывают боевиков отказаться от провокаций в зоне деэскалации Идлиб. Об этом заявил глава Центра по примирению сторон генерал-майор Алексей Цыганков.
В центре уточнили, что незаконные группировки контролируют около 70% территории этой провинции. Они готовят наступление на Хаму и Алеппо, а также очередную инсценировку химической атаки против мирного населения. Об этом ранее рассказал официальный представитель минобороны Игорь Конашенков. По его словам, США могут использовать инсценировку как повод для нового удара по правительственным и военным объектам Сирии.
Кроме того, террористы продолжают нарушать режим прекращения боевых действий, установленный в этом регионе. Только за сутки они обстреляли более десяти населенных пунктов в соседних провинциях Алеппо, Хама и Латакия, сообщает «Россия 24».
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