Крупнейший вертолетоносец Бразилии прибыл из Великобритании на базу ВМФ в Рио-де-Жанейро

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО , 26 августа. Десантный вертолетоносец (ДВН) Atlantico, который Бразилия приобрела у Великобритании , прибыл в субботу на базу ВМФ крупнейшей южноамериканской страны в Рио-де-Жанейро. Как сообщила газета Estado de Sao Paolo, на берегу корабль встречали около тысячи человек.

Большинство из встречавших — родственники 303 моряков, которые ради возможности служить на новом ДВН в течение пяти месяцев проходили подготовку в британских ВМС. «На протяжении этого времени мы могли работать вместе с представителями королевских ВМС Великобритании, с прежним экипажем корабля. И они знакомили нас со всеми своими действиями по обслуживанию [вертолетоносца] за последние 20 лет», — рассказал капитан Atlantico Джовани Корреа.

Бразилия подписала соглашение о покупке британского вертолетоносца в феврале. Сумма сделки составила 350 млн реалов ($87,5 млн по нынешнему курсу). В марте Великобритания официально вывела корабль, который тогда носил название Ocean, из состава королевских ВМС. Бразильцы решили переименовать вертолетоносец в Atlantico.

После прибытия в южноамериканскую страну этот корабль стал крупнейшим в составе ее флота. Длина вертолетоносца составляет 203,43 м, водоизмещение — 21,578 тыс. т. На ДВН, помимо экипажа, могут находиться одновременно 800 военнослужащих и 12 вертолетов. По данным информационного интернет-портала UOL, корабль может использоваться как во время военных операций, так и для гуманитарных миссий, так как располагает обширным помещением для оказания медицинской помощи.

Запрос от бразильского флота на приобретение ДВН поступил в начале 2017 года после принятия решения о списании устаревшего авианосца Sao Paolo.

История Ocean в составе британских ВМС Заказ на строительство десантного вертолетоносца Ocean был выдан в 1993 году компании Vickers Shipbuilding (VSEL). Корабль был заложен в 1994 году на верфи Kvarner Govan, спущен на воду в 1995 году. Его дооборудование до военных стандартов производилось на верфи VSEL в городе Бэрроу. Sao Paulo был принят в состав ВМС Великобритании в 1998 году, оценочная стоимость постройки составила около £350 млн К настоящему моменту корабль прошел более 450 тыс. миль. Ocean принимал участие в операциях в Сьерра-Леоне в 2000 году, в Ираке в 2003 году и Ливии в 2011 году.

Он был выведен в резерв после официального включения в декабре прошлого года в ВМС страны крупнейшего и самого дорогого британского авианосца Queen Elizabeth, строительство которого велось в течение восьми лет и обошлось в £3,1 млрд