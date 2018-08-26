Ещё
Крупнейший вертолетоносец Бразилии прибыл из Великобритании на базу ВМФ в Рио-де-Жанейро
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Крупнейший вертолетоносец Бразилии прибыл из Великобритании на базу ВМФ в Рио-де-Жанейро 

ТАСС 59 минут назад
РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 26 августа. Десантный вертолетоносец (ДВН) Atlantico, который Бразилия приобрела у Великобритании, прибыл в субботу на базу ВМФ крупнейшей южноамериканской страны в Рио-де-Жанейро. Как сообщила газета Estado de Sao Paolo, на берегу корабль встречали около тысячи человек.
Большинство из встречавших — родственники 303 моряков, которые ради возможности служить на новом ДВН в течение пяти месяцев проходили подготовку в британских ВМС. «На протяжении этого времени мы могли работать вместе с представителями королевских ВМС Великобритании, с прежним экипажем корабля. И они знакомили нас со всеми своими действиями по обслуживанию [вертолетоносца] за последние 20 лет», — рассказал капитан Atlantico Джовани Корреа.
Бразилия подписала соглашение о покупке британского вертолетоносца в феврале. Сумма сделки составила 350 млн реалов ($87,5 млн по нынешнему курсу). В марте Великобритания официально вывела корабль, который тогда носил название Ocean, из состава королевских ВМС. Бразильцы решили переименовать вертолетоносец в Atlantico.
После прибытия в южноамериканскую страну этот корабль стал крупнейшим в составе ее флота. Длина вертолетоносца составляет 203,43 м, водоизмещение — 21,578 тыс. т. На ДВН, помимо экипажа, могут находиться одновременно 800 военнослужащих и 12 вертолетов. По данным информационного интернет-портала UOL, корабль может использоваться как во время военных операций, так и для гуманитарных миссий, так как располагает обширным помещением для оказания медицинской помощи.
Запрос от бразильского флота на приобретение ДВН поступил в начале 2017 года после принятия решения о списании устаревшего авианосца Sao Paolo.
История Ocean в составе британских ВМС  Заказ на строительство десантного вертолетоносца Ocean был выдан в 1993 году компании Vickers Shipbuilding (VSEL). Корабль был заложен в 1994 году на верфи Kvarner Govan, спущен на воду в 1995 году. Его дооборудование до военных стандартов производилось на верфи VSEL в городе Бэрроу. Sao Paulo был принят в состав ВМС Великобритании в 1998 году, оценочная стоимость постройки составила около £350 млн  К настоящему моменту корабль прошел более 450 тыс. миль. Ocean принимал участие в операциях в Сьерра-Леоне в 2000 году, в Ираке в 2003 году и Ливии в 2011 году.
Он был выведен в резерв после официального включения в декабре прошлого года в ВМС страны крупнейшего и самого дорогого британского авианосца Queen Elizabeth, строительство которого велось в течение восьми лет и обошлось в £3,1 млрд
ТАСС: последние новости
У Кантемировской танковой дивизии появился новый командир Тральщик "Валентин Пикуль" пополнит состав Средиземноморской эскадры ВМФ РФ Более 50 единиц военной техники представлено на форуме "Армия-2018" в Кронштадте
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трампу запретили хоронить Маккейна367
Фото с упавшим Малаховым взорвало сеть41
Вайкуле снова высказалась об отказе от Крыма203
«Умер большой друг Украины»35
США и Китай едва не устроили ядерную войну1
Видео
01:37
СБУ вызвала на допрос владельца судна «Механик Погодин»
В мире Другое
02:45
Медведя с канистрой на голове объявили в розыск
Общество
00:26
Мигранты блокированы на судне у берега Италии
В мире Другое
00:58
Вор-неудачник нокаутировал напарника
Криминал
02:59
Меркель посмотрела в бинокль на «войска Путина»
В мире Армия
00:50
Жалоба Поклонской: Украина не знает, во что ввязалась
Политика Статьи
00:35
В Омске качели и песочницы оградили колючей проволокой
Общество
01:20
Застряли на курорте: кто спасет российских туристов
Общество Статьи
00:37
Украинцы скупают туры на Крымский мост
Общество Путешествия
00:56
Перехвачена крупная партия кокаина с лого «Единой России»
Происшествия Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение