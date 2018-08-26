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Британская ЧВК заверяет, что не обучала сирийских боевиков
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Британская ЧВК заверяет, что не обучала сирийских боевиков 

BFM.RU 1 час назад
Британская военная компания Olive Group опровергает утверждения о своей причастности к возможной подготовке провокации с химоружием в Сирии, заявила РИА Новости представитель компании.
«Olive Group не причастна (к этому)», — сказала директор по маркетингу Сюзанн Пинер.
Минобороны РФ в субботу сообщило, что, по данным источников ведомства, в Сирии с участием террористов, обученных британской ЧВК «Олива» и одетых, как «Белые каски», планируется провокация, в результате которой Дамаск будет обвинен в применении химоружия, а США, Британия и Франция будут использовать это для нанесения ударов по государственным объектам Сирии.
Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что с этой целью в Персидский залив несколько дней назад прибыл эсминец УРО The Sullivans («Салливанс») ВМС США с 56 крылатыми ракетами на борту, а на авиабазу «Эль-Удейд» в Катаре передислоцирован стратегический бомбардировщик В-1В ВВС США с 24 крылатыми ракетами «воздух-поверхность» AGM-158 JASSM.
Конашенков отметил, что косвенным подтверждением подготовки Америкой вместе с союзниками очередного акта агрессии против САР служат сделанные 22 августа ничем не обоснованные заявления ряда высших представителей США, Великобритании и Франции о намерении «самым решительным образом» ответить на «применение химического оружия» сирийским правительством.
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