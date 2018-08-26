Дети из Всероссийского детского центра «Орлёнок» посетили корабли Новороссийской военной морской базы

Командиры и экипажи организовали обзорную экскурсию по современным боевым кораблям.

Порядка 100 детей из Всероссийского детского центра «Орленок» посетили корабли Новороссийской военной морской базы Черноморского флота в пункте базирования в городе-герое Новороссийск

Командиры и экипажи организовали обзорную экскурсию по современным боевым кораблям. В ходе экскурсии школьники ознакомились с организацией корабельной службы, корабельным распорядком дня и условиями отдыха моряков.