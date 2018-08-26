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На форуме «Армия-2018» военные продемонстрировали отражение наступления на блокпост МС
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На форуме «Армия-2018» военные продемонстрировали отражение наступления на блокпост МС 

ТК «Звезда» 12 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Маневры проходили на Рощинском полигоне в Самарской области. Гости форума смогли увидеть, как миротворцы проводят осмотр людей и автомобилей на контрольно-пропускном пункте, а после чего отражают внезапную атаку условных боевиков.
В самарской части Международного военно-технического форума «Армия-2018» военнослужащие миротворческого соединения Центрального военного округа провели розыгрыш операции по отражению атаки условных боевиков на блокпост миротворческих сил.
Маневры проходили на Рощинском полигоне в Самарской области. Гости форума смогли увидеть, как миротворцы проводят осмотр людей и автомобилей на контрольно-пропускном пункте, а после чего отражают внезапную атаку условных боевиков с целью провоза оружия и боеприпасов в буферную зону. Миротворцы отражали атаку крупными силами с использованием бронетранспортеров БТР-82АМ, зенитных установок, пушек, гранатомётов, пулеметов и автоматов.
Военно-патриотические мероприятия сегодня на Рощинском полигоне посетили более 3 тыс. зрителей.
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