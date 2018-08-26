На форуме «Армия-2018» в Самарской области стартовала акция «Военная служба по контракту в ВС РФ — Твой выбор!»

В полевых условиях развернут мобильный комплекс МКО на базе автомобиля повышенной проходимости КамАЗ, оснащенный шестью автоматизированными местами тестирования с пропускной способностью 150 кандидатов за 8 часов.

Самарской области на Рощинском полигоне в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2018» стартовала акция «Военная служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации — Твой выбор!». Она организована Самарским пунктом отбора на военную службу по контракту.

В полевых условиях развернут мобильный комплекс МКО на базе автомобиля повышенной проходимости КамАЗ, оснащенный шестью автоматизированными местами тестирования с пропускной способностью 150 кандидатов за 8 часов. Гости форума смогут пройти отбор на военную службу по контракту.

В ходе акции участники ознакомятся с современными образцами военной техники, экипировки и стрелкового оружия военнослужащих Российской армии.

Раннее сообщалось, что на выставке будут предоставлены более 100 образцов экипировки, стрелкового оружия, средств ближнего боя, колесной и гусеничной техники, среди которых зенитно-ракетный комплекс «С-300» и самоходная гаубица «Мста-С». Гости смогут увидеть выполнение стрельб из бронетранспортеров БТР-82АМ, зенитной установки ЗУ-23-2, минометов 2Б9 «Василек», 2Б14 «Поднос», противотанковой пушки МТ-12 «Рапира», артиллерийского орудия «Хоста». Также будут показаны стрельбы из снайперских винтовок СВД, автоматов АК-74, пулеметов ПКТ, гранатометов АГС-17.