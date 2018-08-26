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Более 50 тысяч жителей Приморья посетили площадки международного военно-технического форума «Армия-2018» Восточного военного округа
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Более 50 тысяч жителей Приморья посетили площадки международного военно-технического форума «Армия-2018» Восточного военного округа 

ТК «Звезда» 42 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
Церемония закрытия форума «Армия-2018» прошла на причале Тихоокеанского флота на Корабельной набережной Владивосток. Заместитель командующего Тихоокеанским флотом по вооружению контр-адмирал Игорь Королёв отметил, что форум в Приморье вызвал большой интерес, как у специалистов, так и у жителей края.
Во Владивостоке прошла церемония закрытия международного военно-технического форума «Армия-2018» Восточного военного округа
За три дня работы форума, в ходе которых осуществлялся показ образцов современного вооружения и военной техники, на шести площадках «Армии-2018» побывало более 50 тысяч гостей со всего Приморья. Не смотря на циклон, который принес в регион ураганный ветер и проливной дождь, все подготовленные выставки исправно функционировали. Показательно, что только в последний день работы форума его посетили порядка 20 тысяч человек.
Церемония закрытия форума «Армия-2018» прошла на причале Тихоокеанского флота на Корабельной набережной Владивостока. Заместитель командующего Тихоокеанским флотом по вооружению контр-адмирал Игорь Королёв, выступая перед собравшимися, отметил, что форум в Приморье вызвал большой интерес, как у специалистов в области военных разработок, так и у жителей края. За подготовку и активное участие в мероприятиях «Армии-2018» в Приморье представители промышленных предприятий, организаций и воинских частей Тихоокеанского флота были награждены дипломами от имени командующего войсками Восточного военного округа генерала-полковника Александра Журавлёва. Ряду гражданских специалистов оборонных предприятий вручены медали Министерства обороны Российской Федерации «За достижения в области развития инновационных технологий».
После завершения официальной части для гостей праздника выступили артисты Ансамбля песни и пляски Тихоокеанского флота.
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