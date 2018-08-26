Как в плен к немцам попало 600 тысяч солдат Красной Армии

Вяземским котлом называют катастрофическое завершение оборонительно операции Западного и Резервного фронтов в октябре 1941 года. Немецкая группа «Центр» в районе западнее Вязьмы прорвала оборону советских войск и окружила войска в составе 37 дивизий, 9 танковых бригад, 31 артиллерийского полка. Красная Армия потеряла 380 тысяч человек убитыми и ранеными, в плен попали свыше 600 тысяч человек. Дорога на Москву была открыта. Чтобы спасти положение, советское командование бросило против танковых дивизий рейха едва обученных ополченцев и курсантов.

Перед сражением

В начале осени немецкое командование сосредоточило на западном направлении основные усилия, рассчитывая разгромить наиболее сильную группировку советских войск и взять Москву. Операция получила название «Тайфун». Противник сумел ввести в заблуждение советское командование относительно направления главных ударов. На духовщинском и рославлевском направлениях было создано численное превосходство в людях, танках, орудиях и минометах. Командование советским Западным фронтом ожидало главного удара вдоль дороги Смоленск — Вязьма на стыке 16-й и 19-й армий, но удары противника были нанесены севернее и южнее.

Силы обеих сторон

В составе Западного фронта Красной Армии, которым командовал И. С. Конев, имелось 6 армий, 32 стрелковых, 2 мотострелковые, 3 кавалерийские дивизии, 5 танковых и одна механизированная бригада, а также 4 укрепрайона. Войска Западного фронта занимали оборону восточнее Андреанополя и западнее Ельни протяженностью 340 километров.

Резервный фронт, которым командовал С. М. Буденный, располагал также шестью армиями. Также сюда входили: 12 дивизий народного ополчения, 4 танковые дивизии, 2 кавалерийские дивизии, один укрепрайон. Фронт занимал оборону в тылу Западного фронта на рубеже Селижарово — Оленино — Дорогобуж в полосе 220 километров.

Оборона обоих советских фронтов носила очаговый, прерывистый характер, была слабо подготовлена в инженерном отношении и неглубока.

Ход операции

2 октября силы группы армий «Центр» перешли в наступление на направлениях Духовщина — Вязьма и Рославль — Вязьма. В первый же день немцы прорвали оборону Красной Армии на обоих этих направлениях и вклинились на глубину до 30 километров. К вечеру немецкие танковые дивизии нанесли удар по второй линии обороны Резервного фронта. Были нанесены воздушные удары по штабу Западного фронта, что привело к утрате управления войсками.

3 октября немцы продвинулись в полосе обороны Западного фронта на 50 километров, Резервного — на 80 километров. Командование Западного фронта пыталось ликвидировать прорыв, нанеся контрудар силами созданной оперативной группы, однако он был отражен и результатов не достиг.

Спас-Деменск — 4 октября на рославлевском направлении немецкие танковые армии разбили соединения Резервного фронта и вышли на рубеж Ельня Мосальск . К вечеру противник глубоко охватил группировку Западного и Резервного фронтов с севера и с юга.

5 октября Ставка утвердила решение командующего войсками Западного фронта об отводе войск на Ржевско-Вяземский рубеж. [С-BLOCK]

6 октября приказ об отходе был отдан. Однако отвести войска в обстановке непрерывных боев и хаоса утраты управления полностью не удалось.

7 октября завершилось окружение частей Западного и Резервного фронтов. В котел попали 19 стрелковых дивизий, 4 танковые бригады 19-й, 20-й, 24-й, 32-й армий. Потери убитыми и ранеными Красной Армии превысили 380 тысяч человек; в плен попало свыше 600 тыс. человек.

Окруженные войска вели ожесточенные бои до 13 октября. Часть из них 12 октября смогла вырваться из окружения и с боями вышла на Можайскую линию обороны. Героическое сопротивление наших войск сковало значительные силы противника, не дав ему продвинуться к Москве. Таким образом потери наших армий нельзя считать совершенно бессмысленными, однако Вяземский котел стал для Красной Армии одной из самых серьезных катастроф в период Великой Отечественной войны.