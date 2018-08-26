В Абакане впервые проходит акция «Военная служба по контракту — твой выбор»

АБАКАН , 26 авг — РИА Новости . Акция «Военная служба по контракту — твой выбор» впервые проходит в Абакане, с начала года подобные акции прошли уже в 260 городах, сообщил в воскресенье статс-секретарь — заместитель министра обороны РФ Николай Панков в ходе акции «Военная служба по контракту — твой выбор».

"Сегодня здесь, на гостеприимной хакасской земле, Минобороны РФ совместно с правительством республики проводит акцию «Военная служба по контракту — твой выбор». В 2018 году подобные мероприятия проведены более чем в 260 городах России. И вот сегодня впервые акция проводится в Абакане", — сказал Панков.

Он передал участникам акции и всем жителям Хакасии пожелания мира, добра и благополучия от министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу и выразил особую признательность за помощь в организации акции правительству республики и лично главе региона Виктору Зимину

"Хакасия имеет славные военные традиции. Более половины населения республики в годы Великой Отечественной войны встали на защиту нашего Отечества… Их вклад в великую Победу неоценим", — отметил замминистра.

Он подчеркнул, что и сегодня Абакана тесно связан с Вооруженными силами — в Абакане дислоцируется 5-я отдельная железнодорожная бригада, получившая почетное наименование «Познанская», а в 2015 году был сформирован 170-й ракетный зенитный полк.

"В Вооруженных силах РФ служат около 2,5 тысячи уроженцев Хакасии, каждый десятый из них — офицер. Организаторы акции приложили максимум усилий, чтобы познакомить вас с современными Вооруженными силами и ощутить особую атмосферу и ритм военной службы. Уверен, что многие из вас примут решение связать свою жизнь с военной службой и ряды ВС РФ пополнятся жителями Хакасии", — подчеркнул заместитель главы Минобороны РФ.

Акция «Военная служба по контракту — твой выбор» проходит в рамках Дней армейской культуры в республике.