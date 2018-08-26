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Акция «Военная служба по контракту — твой выбор» впервые прошла в Абакане
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Акция «Военная служба по контракту — твой выбор» впервые прошла в Абакане 

Российская Газета 1 час назад
Фото: РИА Новости
Столица Республики Хакасии — Абакан — присоединился к 260 российским городам, где в нынешнем году прошла акция «Военная служба по контракту — твой выбор».
Чтобы посмотреть, как местные жители восприняли инициативу военного ведомства и записываются в ряды армейских профессионалов, в Абакан прилетел статс-секретарь — замминистра обороны Николай Панков. Он напомнил, что на этой гостеприимной земле совместную акцию военные и правительство республики проводят впервые.
Панков передал участникам и всем жителям Хакасии от министра обороны РФ Сергея Шойгу пожелания мира, добра и благополучия. И выразил особую признательность за помощь в организации акции главе региона Виктору Зимину и его коллегам. «Хакасия имеет славные военные традиции. Более половины населения республики в годы Великой Отечественной войны встали на защиту нашего Отечества. Их вклад в великую Победу неоценим», — сказал замминистра. По словам Панкова, Абакан и сегодня тесно связан с Вооруженными силами — в городе дислоцируется 5-я отдельная железнодорожная бригада, получившая почетное наименование «Познанская». А три года назад там был сформирован 170-й зенитный ракетный полк.
— В Вооруженных силах служат около 2,5 тысячи уроженцев Хакасии, каждый десятый из них — офицер, — напомнил замминистра обороны участникам встречи. — Организаторы акции приложили максимум усилий, чтобы познакомить вас с современными Вооруженными силами и ощутить особую атмосферу и ритм военной службы. Уверен, что многие из вас примут решение связать свою жизнь с военной службой и армейские ряды пополнятся жителями Хакасии.
Акция «Военная служба по контракту — твой выбор» проходит в Абакане в рамках Дней армейской культуры в республике.
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